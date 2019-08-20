Выходец из «Роснефти» сменил Юрия Антонова на посту главы ПТК

Руководителем четырех компаний холдинга Петербургской топливной компании (ПТК) стал топ-менеджер ООО «РН-Северо-Запад» Алексей Пласков. На посту он сменил бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Антонова.

Антонов может полностью покинуть группу компаний, либо сосредоточиться на работе в одном из основных частных перевозчиков Петербурга или Горбанке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Алексей Пласков, по информации из выписок ЕГРЮЛ, занял должность генерального директора ООО «ПТК», Гатчинской нефтяной компании, ООО «Транс-Тайм» и ООО «ПТК-Терминал». В реестр сведения о смене руководства четырех компаний были внесены 8 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Роснефть» может приобрести четыре дочерние структуры крупнейшего регионального топливного оператора — «Петербургской топливной компании» (ПТК).