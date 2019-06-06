«Роснефть» намерена купить сеть заправок ПТК

Компания «Роснефть» может приобрести четыре дочерние структуры крупнейшего регионального топливного оператора — «Петербургской топливной компании».

Речь идет об ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

Сделка может состояться уже в ближайшее время.

По данным издания, если договор будет подписан, то «Роснефть» увеличит свою долю на рынке АЗС в Петербурге до 27%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Роснефть» начала строить заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей. Торжественная церемония открытия строительного объекта прошла в воздушной гавани Петербурга в воскресенье, 2 июня.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, а также руководство аэропорта Пулково.