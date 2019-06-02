«Роснефть» начала строить заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей

Фото: online47.ru
Фото: online47.ru

Компания «Роснефть» начала строительство топливозаправочного комплекса на территории международного аэропорта «Пулково». Об этом сообщает «Интерфакс».

Торжественная церемония открытия строительного объекта прошла в воздушной гавани Петербурга в воскресенье, 2 июня.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, а также руководство аэропорта Пулково.

По словам исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, на реализацию проекта планируется привлечь порядка 3 млрд рублей. Проектная мощность ТЗК «Пулково» составит 300 тысяч тонн авиакеросина, что составит порядка 50% от годового объема заправок с учетом планов по развитию воздушной гавани.

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Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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