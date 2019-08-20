Росприроднадзор предупредил «Водоканал» после загрязнения Мурзинки

Департамент Росприроднадзора по СЗФО вынес предостережение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Поводом для этого стало июльское загрязнение реки Мурзинки.

Вода приобрела необычный цвет. Горожане отмечали, что вдоль набережной река стала белесой. Следы грязевых стоков также обнаружены в Неве.

Провести комплекс природоохранных мероприятий «Водоканалу» предложено до 16 сентября. Предприятию предстоит предотвратить возможное попадание загрязненных сточных вод в Мурзинку через систему ливневой канализации по выпуску ВД-7, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отмечают, что загрязненные сточные воды попали в реку после аварии на теплосети абонента ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». У дома №18 по Шлиссельбургскому проспекту произошел прорыв трубы с кипятком. После чего вода с примесью глины и грязи по системе ливневой канализации поступила в реку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Водоканал» планирует переключить на очистку стоки, сбрасываемые в реку Карповка.