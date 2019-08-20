Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина скромные 50 тысяч рублей

Трансфер полузащитника Алексея Сутормина обошелся «Зениту» в необычайно скромные 50 тыс. рублей. Об этом сообщил журналист Василий Конов.

В своем телеграм-канале он ссылается на сведения электронной системы регистрации переходов футболистов в РФПЛ.

Позволить покупку перспективного спортсмена может даже сам Конов, отметил журналист.

«Так как «Рубин» заплатил игрока 50 000₽ (пятьдесят тысяч рублей). И, вы не поверите, «Зенит» тоже заплатил за Сутормина 50 000₽ (пятьдесят тысяч рублей)», — пишет Конов.

Оплатить 50 тыс. рублей футбольный клуб, по данным электронной системы, должен был до 1 августа 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак попросил руководство клуба отложить трансфер Эмануэля Мамманы в Италию. «Зенит» намеревался отдать футболиста в аренду с правом выкупа за 10 млн евро.