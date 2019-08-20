Набережную у «Лахта Центра» построят за 3 года

По итогам совещания в Смольном решено разрешить строительство.
Чиновники одобрили выделение ПАО «Газпром» участка земли на Приморском шоссе около здания «Лахта Центр» для строительства. Участок будет арендован для проведения строительных работ в течение трех лет. Территория вокруг небоскреба обретет соответствующую инфраструктуру.
Подробности распределения бюджета, предполагаемых затрат на обустройство городской набережной пока не озвучены.
Конечный вариант проекта – набережная выполненная в том же стиле, что и небоскреб, со спуском к воде. После завершения строительства новый объект перейдет в собственность Санкт-Петербурга.
Ранее GazetaSPB сообщила о дополнительной полосе на съезде с Лиговского путепровода.