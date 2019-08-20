Деньги, собранные «Русфондом» для Фриске, потратят на помощь детям

На оставшиеся средства можно вылечить как минимум пять пациентов разных возрастов.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщает благотворительная организация «Русфонд», которая собиралась сбором средств на лечение певицы Жанны Фриске. Она потратила малую часть денег, они, к сожалению, не спасли звезде жизнь. Недавно с родителей артистки взыскали остаток средств – 13,6 миллионов рублей. Деньги планируют потратить на помощь пяти онкобольным детям. В список претендентов попали пять ребетишек – одному из них всего лишь два года.

Уточняется, что одному мальчику купят дорогостоящий медицинский препарат, а другим детям дадут возможность пройти лечение в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов. Его купил Дмитрий Шепелев, бывший супруг певицы, которому теперь принадлежит недвижимость целиком.