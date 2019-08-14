Родители Жанны Фриске лишились дома из-за долгов

Они вернули деньги «Русфонду», которые не были потрачены на лечение певицы.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщает издание «Антенна». «Русфонд» в 2014 году организовал сбор средств на лечение Жанны Фриске. Удалось собрать около 25 миллионов рублей, которые сняла с благотворительного счета мама погибшей певицы. Большая часть средств не была потрачена, так что фонд потребовал вернуть остаток.

Для того, чтобы расплатиться с долгами, семье Жанны Фриске пришлось продать часть дома. Его купил Дмитрий Шепелев, бывший супруг певицы, которому теперь принадлежит недвижимость целиком.

На вырученные средства помогли четыре детям со злокачественными опухолями. Сейчас юрист семьи Фриске пытается доказать, что договор с «Русфондом» подписывала не Жанна.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что наследники Фриске вернули собранные миллионы на лечение певицы. На лечение звезды потратили 3,4 миллиона были потрачены на лечение.