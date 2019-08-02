Наследники Фриске вернули собранные миллионы на лечение певицы

На счет благотворительной организации «Русфонд» перевели свыше 21 миллиона рублей.

Об этом стало известно 2 августа. Обо всем сообщается на официальном сайте компании. Родственники покойной Жанны Фриске вернули деньги, которые не были потрачены во время борьбы певицы с раком. На лечение звезды собрали 25 миллионов рублей, 3,4 миллиона были потрачены на лечение. Наследники звезды в эту пятницу расплатились с фондом сполна – теперь они не должны ему ничего.

Напоминаем, что Жанна Фриске скончалась от рака головного мозга 15 июня 2015 года. Полтора года она боролось с болезнью, врачи наблюдали улучшение, но рак оказался сильней 40-летней певицы.

Известность Жанне Фриске принесло ее участие в составе девичьей группы «Блестящие» в 1996-2003 годах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кобзон, Кожевникова и 135 тысяч активистов требуют закрыть сообщество MDК «ВКонтакте», глумившееся над смертью Фриске.