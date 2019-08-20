МКБ и федеральная электронная площадка ТЭК-торг договорились о сотрудничестве

МКБ и федеральная электронная площадка ТЭК-торг договорились о сотрудничестве
Сотрудничество позволит участникам площадки получать решение о возможности финансирования исполненных контрактов в короткие сроки. Фото: pixabay.com

Московский кредитный банк (МКБ) и электронная торговая площадка АО «ТЭК-торг» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения участники закупок на АО «ТЭК-Торг» получат возможность использовать финансовые инструменты банка на специальных условиях.

Сотрудничество банка и ЭТП позволит участникам площадки получать решение о возможности финансирования исполненных контрактов в максимально короткие сроки — 1-2 рабочих дня, на основании минимального пакета документов.

«Одной из важнейших наших задач на сегодняшний день является развитие отношений с электронными площадками и переход на электронный документооборот на всех этапах работы по факторингу. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с одной из ведущих российских электронных площадок –ТЭК-Торг»,

— прокомментировал директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский.

ЭТП «ТЭК-Торг» — федеральная электронная торговая площадка для проведения государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок. На электронной площадке «ТЭК-Торг» размещают свои закупки крупнейшие компании России — ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ГК «Интер РАО», ООО «Газпром Бурение» и др.

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