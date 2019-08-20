Флигель Шуваловского дворца в Петербурге сносят

Градозащитники и активисты выступают против уничтожения исторической части здания.

Сегодня утром начался запланированный снов западного флигеля Шуваловского дворца. Всероссийское общество охраны памятников истории сообщило о происходящем.

О ходе процесса рассказали очевидцы, они заметили, что рабочие демонтировали рамы и из окон скинули внутренне содержимое флигеля. А проживающие в дома по соседству с дворцом люди сказали, что на их фасадах появились маячки.

Проект сноса заказал фонд «Связь времен» во главе с Виктором Вексельбергом, выполняет работы бюро «Литейная часть – 91». На территории здания будет построено новое с цокольный этажом и мансардой наверху.

От исторического флигеля останется вместо четырех стен три (северная, западная и южная), а также будет восстановлен Поперечный флигель.

КГИОП получил согласование на перестройку, по причине утилитарности и сильной поврежденности флигеля. В свою очередь ВООПиК отрицает факт договоренности о перестройке.

Градозащитники намерены настаивать в суде на том, что документ о согласовании перестройки незаконен.

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