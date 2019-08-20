Флигель Шуваловского дворца в Петербурге сносят

Градозащитники и активисты выступают против уничтожения исторической части здания.
Сегодня утром начался запланированный снов западного флигеля Шуваловского дворца. Всероссийское общество охраны памятников истории сообщило о происходящем.
О ходе процесса рассказали очевидцы, они заметили, что рабочие демонтировали рамы и из окон скинули внутренне содержимое флигеля. А проживающие в дома по соседству с дворцом люди сказали, что на их фасадах появились маячки.
Проект сноса заказал фонд «Связь времен» во главе с Виктором Вексельбергом, выполняет работы бюро «Литейная часть – 91». На территории здания будет построено новое с цокольный этажом и мансардой наверху.
От исторического флигеля останется вместо четырех стен три (северная, западная и южная), а также будет восстановлен Поперечный флигель.
КГИОП получил согласование на перестройку, по причине утилитарности и сильной поврежденности флигеля. В свою очередь ВООПиК отрицает факт договоренности о перестройке.
Градозащитники намерены настаивать в суде на том, что документ о согласовании перестройки незаконен.
Ранее GazetaSPB сообщила о строительстве набережной у «Лахта Центра».