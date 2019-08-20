Представитель династии Ротшильдов приобрел аэропорт Кишинева

Член семьи Ротшильдов стал новым владельцем аэропорта столицы Молдавии.

Представитель европейской династии банкиров еврейского происхождения Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд приобрел 95% акций компании Avia Invest, в концессии которой находится международный аэропорт Кишинева. Сумма сделки неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, сообщение которое было обнародовано 19 августа. Кроме того, отмечается, что аэропорт произвел на миллиардера потрясающее впечатление.

Натаниэль Ротшильд является младшим из четырех детей и единственным сыном лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, финансиста и магната из Канады. Личное состояние Натаниэля оценили в $1 млрд в 2012 году.

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