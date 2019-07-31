Структура «Роснефти» выкупила акции «Петербургской топливной компании»

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"Роснефть" способна занять 27% топливного рынка Северной столицы. Фото: wikipedia.org

Холдинг «Роснефть» выкупил розничные активы у владельцев «Петербургской топливной компании».

Из базы данных СПАРК следует, что 30 июля 100% акций ООО «Петербургская топливная компания» (ПТК) перешли к ООО «РН-Региональные продажи», входящее в ПАО «НК «Роснефть».

Таким образом «Роснефть» способна занять 27% топливного рынка Северной столицы. Также, благодаря ПТК государственная корпорация увеличит количество российских АЗК примерно на 5%, их число вырастет до 3,1 тысячи штук.

При этом, к «Роснефти» перешли 100% акций ООО «Гатчинская нефтяная компания», владельцев «Петербургской топливной компании». Также «РН-Региональные продажи» стала собственником трех юрлиц петербургской компании ПТК — ООО «ПТК-Терминал», которое управляет нефтебазами «Ручьи» и «Чудово».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Роснефть» намерена купить сеть заправок ПТК.

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