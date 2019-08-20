Жители Петербурга установят рекорд по массовому исполнению гимна России

Жители Петербурга установят рекорд по массовому исполнению гимна России
"Газпром Арена". Фото: @gazpromarena / Instagram

В этом году государственный гимн Российской Федерации отмечает свой юбилей — ему исполняется 75 лет.

Петербуржцы отметят юбилей торжественным исполнением гимна на стадионе «Газпром Арена». Сводный оркестр из 8100 музыкантов расположится на Крестовском острове в первый день сентября. Собравшийся оркестр станет самым большим в мире из когда-либо собранных, сообщает СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро».

Руководить масштабным музыкальным коллективом будет худрук Мариинского театра, председатель Всероссийского хорового общества маэстро Валерий Георгиев. На стадионе установят экраны, с помощью которых в режиме реального времени можно будет следить за исполнением музыкантов. Организаторы уверяют, что это будет самое необычное исполнение российского гимна.

Для исполнения гимна на стадионе соберется более 40 тысяч человек. В этот день планируется установить новый мировой рекорд Гиннеса.

Ранее GazetaSPb сообщала, что парад барабанщиков в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Жители Петербурга установят рекорд по массовому исполнению гимна России
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