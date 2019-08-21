На Касимовской улице неизвестным образом перевернулся автомобиль

ДТП уже прибыло на место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

ДТП уже прибыло на место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на территории проезжей части неизвестным образом оказался «перевертыш».

Все произошло сегодня утром, 21 августа. Легковой автомобиль перевернут на крышу у метро Волковская по Касимовской улице.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ближе к семи утра.

«Прохожие сказали, что уже около часа отдыхает, никакой реакции», — пишет пользователь.

Очевидцы также написали, что ДПС уже прибыло на место происшествия. Информации о пострадавших нет.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с участием грузовика. Инцидент произошел утром в среду. Столкнулись два грузовых автомобиля на трассе «Кола», сообщается о возможном погибшем. О случившемся сообщили очевидцы в группе соцсети «ВКонтакте».