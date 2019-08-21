Грузовики столкнулись на “Коле”, есть погибший

Грузовики столкнулись на “Коле”, есть погибший
Машина полиции встала у обочины за 100-200 м до места ДТП. Фото: скриншот VK

Кузов с цистерной стоит на проезжей части, а обломки кабины лежат сзади.

Два грузовых автомобиля столкнулись на трассе “Кола”. В аварии, возможно, погиб человек.

Авария на Мурманской трассе произошла утром в среду 21 августа, сообщили очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” в социальной сети. На место уже прибыли сотрудники дорожной полиции Санкт-Петербурга, судя по видео, которые опубликовали очевидцы.

Машина полиции встала у обочины за 100-200 м до места ДТП. Пока неясно, что именно произошло: на месте аварии стоит кузов машины с цистерной, а обломки кабины лежат сзади. У обочины припаркован, судя по всему, второй участник ДТП: грузовик с платформой. Очевидцы предполагают, что в аварии погиб человек. В ГИБДД Санкт-Петербурга пока официально не сообщили детали дорожной аварии.

Ранее GazetaSPb сообщила, что после аварии в Металлострое в больницу увезли двух детей.

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Грузовики столкнулись на “Коле”, есть погибший
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