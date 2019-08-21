Сыр, колбасу и йогурты из Европы нашли в петербургском магазине

Сыр, колбасу и йогурты из Европы нашли в петербургском магазине
Найденную продукцию уничтожат. Фото: Санкт-Петербургская таможня

Чиновники вынесли из “Товаров из Финляндии” 55 кг санкционных продуктов.

Сотрудники петербургской таможни пришли в магазин “Товары из Финляндии” в Выборгском районе Петербурга. Продукцию из Европы забрали для уничтожения.

Индивидуальный предприниматель продавал в Северной столицы продукты, запрещенные к ввозу в РФ, сообщили GazetaSPb в Санкт-Петербургской таможне 21 августа. На прилавке нашли сыр, сосиски, йогурты и колбасу. Вес молочной продукции составил почти 43 кг, а мясной — около 12,6 кг.

Сотрудники транспортной прокуратуры, управления Федеральной службы по ветеринарному надзору и таможенники забрали с собой 55,4 кг санкционных продуктов — еду отправят в печь.

Ранее GazetaSPb показала видео с казнью колбасы и сыра из Европейского союза в Санкт-Петербурге.

выборгский район еда магазин продукты санкционные продукты таможня
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Невского района еще немного посидят без горячей воды
Ученые раскрыли рецепт клея неандертальцев
На Караваевской столкнулись две иномарки
Сыр, колбасу и йогурты из Европы нашли в петербургском магазине
На Касимовской улице неизвестным образом перевернулся автомобиль
Семак лично обсудит с КДК РФС слова судьям на матче с “Ахматом”
Грузовики столкнулись на “Коле”, есть погибший
Минздрав рассказал, как бороться со стрессом