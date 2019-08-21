Сыр, колбасу и йогурты из Европы нашли в петербургском магазине

Чиновники вынесли из “Товаров из Финляндии” 55 кг санкционных продуктов.

Сотрудники петербургской таможни пришли в магазин “Товары из Финляндии” в Выборгском районе Петербурга. Продукцию из Европы забрали для уничтожения.

Индивидуальный предприниматель продавал в Северной столицы продукты, запрещенные к ввозу в РФ, сообщили GazetaSPb в Санкт-Петербургской таможне 21 августа. На прилавке нашли сыр, сосиски, йогурты и колбасу. Вес молочной продукции составил почти 43 кг, а мясной — около 12,6 кг.

Сотрудники транспортной прокуратуры, управления Федеральной службы по ветеринарному надзору и таможенники забрали с собой 55,4 кг санкционных продуктов — еду отправят в печь.

Ранее GazetaSPb показала видео с казнью колбасы и сыра из Европейского союза в Санкт-Петербурге.