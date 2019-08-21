Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России

Это происходит из-за усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе и по ряду других причин.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, передают РИА Новости. Он заявил, что обстановка на западных границах России оставляет желать лучшего. Наша страша старается укрепить их, реализовывая комплекс мер.

Шойгу подчеркнул, что система ПРО США уже развернулась не только в Польше, но и в Румынии, а сотрудничество альянса с Финляндией и Швецией стремительно развивается. Все это заставляет больше беспокоиться о безопасности России.

В ЗВО обещают провести несколько десятков учений, а также обеспечить его новой военной техникой. Шойгу подчеркнул, что все это несет лишь оборонительный характер.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Захарова прокомментировала возможность участия России в саммите G7.