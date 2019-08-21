Захарова прокомментировала возможность участия России в саммите G7

Захарова прокомментировала возможность участия России в саммите G7
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность участия России в саммите «Большой семерки». Ранее эту идею поддержали президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.

Захарова отметила, что официальные предложения пока не были сформированы и сейчас разговор ведется лишь в публично-развлекательной сфере.

«Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Дональд Трамп положительно высказался о предложении Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Американский президент также предложил вернуть Россию в состав G8 («Большой восьмерки»).

G8 прекратила свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России.

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