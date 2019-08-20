Дональд Трамп поддержал возвращение России в G8

Дональд Трамп поддержал возвращение России в G8
Дональд Трамп. Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в состав G8. Это произошло во время переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме.

«Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в [G8], она должна быть G8», — заявил Трамп в ходе встречи

Американский президент добавил, что он отнесся бы «очень благосклонно», если бы кто-то выступил с подобным предложением. Он также заявил, что США настояли на исключении России из состава G8 по причине того, что российский президент Владимир Путин «перехитрил» уже на данный момент бывшего президента США Барака Обаму.

«Большую часть времени это была G8, включавшая Россию, а президент Обама не хотел, чтобы Россия была в составе, потому что его переиграли. Это не должно так работать», — заявил американский лидер.

«Большая восьмерка» прекратила свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России.

Ранее GazetaSPb сообщала, что советник Трампа подтвердил планы президента на покупку Гренландии.

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