Входы в автоцентр «Автодом Пулково» перекрыл СОБР

Входы в автоцентр «Автодом Пулково» перекрыл СОБР
Детали обыска уточняются. Фото: https://vk.com/autopulkovo

В здании проходят обыск и допросы по возбужденному ранее уголовному делу.

Специальный отряд быстрого реагирования нагрянул в автоцентр «Автодом Пулково». Сотрудники отряда дежурят у входа и никого не впускают, внутри ведется обыск по выемке документов, сообщает 78.ru.

Также представители полиции в сфере экономических преступлений допрашивают менеджеров и генерального директора организации. Сотрудники автосалона возмущены.

Работники центра пока не комментируют происходящее.

Напомним, что «Автодом Пулково» является официальным дилером Mersedez-Benz в Санкт-Петербурге.

Ранее GazetaSPB сообщила об открытии пяти онкоцентров в Ленинградской области.

"Автодром Пулково" обыск СОБР
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Входы в автоцентр «Автодом Пулково» перекрыл СОБР
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