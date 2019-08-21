20 млрд рублей Toyota вложит в развитие петербургского завода

Врио губернатора Санкт-Петербурга побывал с рабочим визитом на заводе «Тойота Мотор».
Сегодня 21 августа состоялась встреча Александра Беглова и руководства завода «Тойота Мотор», сообщает Смольный.
Минпромторг Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга и ООО «Тойота Мотор» заключили инвестиционный контракт, согласно которому завод модернизируют и оснастят новым оборудованием. Благодаря этому планируется увеличить число выпускаемых автомобилей моделей Toyota Camry и Toyota RAV4.
Так, в течение 10 лет Toyota проинвестирует Санкт-Петербургский филиал на сумму 20 миллиардов рублей. За это время в бюджет города за счет налоговых выплат поступит около пяти миллиардов рублей, согласно предварительным расчетам.
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