20 млрд рублей Toyota вложит в развитие петербургского завода

20 млрд рублей Toyota вложит в развитие петербургского завода
Благодаря сотрудничеству в бюджет города поступит около 5 млрд рублей. Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга побывал с рабочим визитом на заводе «Тойота Мотор».

Сегодня 21 августа состоялась встреча Александра Беглова и руководства завода «Тойота Мотор», сообщает Смольный.

Минпромторг Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга и ООО «Тойота Мотор» заключили инвестиционный контракт, согласно которому завод модернизируют и оснастят новым оборудованием. Благодаря этому планируется увеличить число выпускаемых автомобилей моделей Toyota Camry и Toyota RAV4.

Так, в течение 10 лет Toyota проинвестирует Санкт-Петербургский филиал на сумму 20 миллиардов рублей. За это время в бюджет города за счет налоговых выплат поступит около пяти миллиардов рублей, согласно предварительным расчетам.

Ранее GazetaSPB сообщила об обыске в автосалоне «Автодом Пулково».

александр беглов тойота Тойота Мотор
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