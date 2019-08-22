“Рубин” получил за картонного Сутормина больше, чем за живого

Товар ушел с молотка за 85 тысяч рублей. Фото: скриншот Twitter

Товар ушел с молотка за 85 тысяч рублей. Фото: скриншот Twitter

Стоимость полузащитника “Зенита” оценивается в 3,5 млн евро.

Футбольный клуб “Рубин” продал на интернет-аукционе картонную фигуру полузащитника Алексея Сутормина. Товар ушел с молотка за 85 тысяч рублей.

Клуб пообещал в Twitter перечислить средства тем, “кому полагается” — но кому именно и сколько чего полагается, никто не стал уточнять.

Живой футболист Алексей Сутормин сейчас играет в Санкт-Петербурге за “Зенит” — полузащитник перешел из “Оренбурга” в “Рубин”, а затем тут же в “Зенит”. Интересно, что несколько дней назад журналист Василий Конов заявил, что сумма трансфера футболиста составила всего 50 тысяч рублей на бумаге, то есть “Рубин” получил за картонную фигуру больше, чем за настоящего футболиста.

На сайте Transfermarkt стоимость футболиста Алексея Сутормина оценивается в 3,5 млн евро на 14 июня 2019 года.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей.