Война в Сирии меняет подготовку войск ЗВО

Террористы на Ближнем Востоке получили инструменты современного ведения боя — на это нужно учиться отвечать.

Опыт современных конфликтов влияет на подготовку солдат ЗВО. Учебно-боевые задачи теперь построены на результатах действий российских войск в Сирии.

Террористы на Ближнем Востоке не просто обороняются от наступления, но и сами пытаются расширить зону своего влияния, заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев 22 августа. У них появились беспилотники, средства радиоэлектронной разведки и борьбы — все это нужно держать в голове при подготовке учений. Солдат учат мыслить нестандартно и искать варианты решений поставленных задач, сообщили GazetaSPb в ЗВО.

Военных ЗВО учат обходам, охватам, скрытым переходам в атаку. Современная война ставит перед командирами задачу запутать соперника, обеспечить готовность систем управления и обеспечения войск всем необходимым.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Сирия разбомбила турецкую военную колонну.