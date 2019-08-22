Гранаты времен ВОВ нашли в Петербурге

Снаряд времен ВОВ. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Снаряд времен ВОВ. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Пакет с опасным содержимым был найден в садоводстве «Солнечное».

Еще вчера на территории курортного района Санкт-Петербурга на Савхозной улице, где располагается садоводство «Солнечное, был обнаружен пакет, а в нем гранаты времен Великой Отечественной Войны.

Перевести находку удалось только сегодня в 14:00 дня. В обезвреживании участвовали представители госслужбы, а именно Западного военного округа, как сообщает ГУ МЧС северной столицы.

Подобные случаи случаются нередко, ведь на территории города до сих пор сохранились следы этого трагического для России события.

Ранее GazetaSPB сообщила об изъятии запрещенного товара на таможне в Выборге.

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