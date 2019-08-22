Метрополитен Москвы подал в суд на оппозиционеров

Иск направлен против Алексея Навального, Любови Соболь, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Руководство московского метрополитена направило иск против оппозиционеров в Коптевский суд в городе Москва. Причиной стали несогласованные протестные акции, которые прошли в столице 27 июля и третьего августа.

Целью иска является взыскание с лидеров оппозиции денежных средств за повреждения, которые были нанесены подземному транспорту в ходе митингов. Столичный метрополитен не единственный обратился в суд, он поддержал две другие организации также направившие иск: «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги».

Пока суд счел доказательства истцов недостаточными и не применил финансовые санкции к оппозиционерам.

В свою очередь адвокаты, которые представляют в суде интересы истцов заявили, что доказательства будут предоставления в ближайшее время.

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