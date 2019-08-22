Футболисты «Зенита» нарисовали «Синие квадраты» в Эрмитаже

Футбольный клуб провел благотворительную акцию «Синий квадрат» в госуарственном музее.

Вчера 22 августа в государственном Эрмитаже состоялась благотворительная акция, в которой участвовали: Сергей Семак, Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Эммануэль Маммана, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Седар Азмуна.

Каждый спортсмен нарисовал свой «Синий квадрат» по подобию знаменитой по всему миру работы Каземира Малевича «Черный квадрат». Начинающие художники раскрасили полотна в разные оттенки синего, голубого и белого.

Одна из целей встречи – помощь первому в России фонду для взрослых аутистов «Антон тут рядом». Все картины будут отправлены туда для продажи на аукционе. Средства пойдут на поддержку фонда.

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