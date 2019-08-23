ДТП с участием перевозчика трамвая и мотоцикла произошло в Автово

На место выезжали экстренные службы, в том числе и реанимация. Фото: vk.com/spb_today

На место выезжали экстренные службы, в том числе и реанимация. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 23 августа перед мостом в Автово произошло дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись перевозчик трамвая и мотоцикл.

Об аварии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» ночью 23 августа. Пользователи опубликовали фотографии и видеозапись с места происшествия. На место выезжали экстренные службы, в том числе и реанимация. Очевидцы не сообщили о пострадавших. Официальной информации от ГИБДД также не поступало.

Видео: vk.com/spb_today

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дерзкого мотоциклиста сбили на Токсовском шоссе. Очевидцы рассказали о дорожной аварии в социальных сетях 22 августа. Мотоциклист столкнулся с автомобилем “ВАЗ” в Кузьмолово. Автор записи в социальной сети рассказал, что байкер обошел его автомобиль справа почти по обочине. Впрочем, это не дает права делать вывод, что именно мотоциклист виноват в произошедшем ДТП.