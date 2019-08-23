МКБ подвел итоги интеграции банка «Советский»

Сейчас все отделения работают по стандартам МКБ, предоставляя полный спектр услуг для физических лиц. Фото: pixabay

Сейчас все отделения работают по стандартам МКБ, предоставляя полный спектр услуг для физических лиц. Фото: pixabay

17 июля 2018 года по решению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Московский кредитный банк (МКБ) принял обязательства перед вкладчиками — физическими лицами по заключенным с АО Банк «Советский» договорам.

«За год работы с сетью банка «Советский» МКБ увеличил портфель срочных депозитов на 9,6% до 40,5 млрд руб. и расширил сеть отделений банка до 34 офисов. Еще 4 дополнительных офиса планируется к открытию до конца 2019 года. Клиентам доступен комплекс услуг для физических лиц, включая вклады, карты, кредитование, а также инвестиционные и комиссионные продукты банка»,

— отметил первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.

В настоящее время все отделения работают по стандартам МКБ, предоставляя полный спектр услуг для физических лиц. В марте 2019 года банк провел пилот в Санкт-Петербурге по обслуживанию юридических лиц и планирует расширять эту практику на другие регионы.

Наибольшей популярностью среди вкладчиков банка «Советский» пользуются вклады «Все включено» тарифный план «Максимальный доход» и «Гранд» для пенсионеров.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.