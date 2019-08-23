Для предпринимателей в Петербурге проводят семинары об отходах

Семинары об отходах с предпринимателями. Фото: комитет по природопользованию

Семинары об отходах с предпринимателями. Фото: комитет по природопользованию

В Петербурге проходит серия семинаров для предпринимателей на тему «Об отходах производства и потребления». Спикерами выступают представители комитета по природопользованию.

Предпринимателям разъясняют, как устроена отрасль, какие требования предъявляются к местам накопления отходов, как заключаются договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и какие санкции грозят за нарушение правил.

Инспекторы экологического надзора рассказывают об основных ошибках и отвечают на вопросы.

Семинары уже прошли в Красногвардейском и Центральном районе. Следующая в расписании — беседа с предпринимателями Кировского района. Семинар намечен на 27 августа.

Организатором встреч выступает Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат Госдумы Николай Валуев предложил организовать в Петербурге экопункты для приема вторсырья, как в Нижнем Новгороде