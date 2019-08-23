Нижегородцам польстило предложение Валуева установить экопункты в Петербурге, как у них

Расположение точек будет комфортным и в пешей доступности. Фото: @nickvaluev/ Instagram

Расположение точек будет комфортным и в пешей доступности. Фото: @nickvaluev/ Instagram

Депутат Госдумы Николай Валуев предложил организовать в Петербурге экопункты, как в Нижнем Новгороде. Это предложение польстило жителям города.

Новогородские СМИ продолжают рассказывать об идее Николаев Валуева повторить опыт Нижнего Новгорода в Петербурге. Депутат ранее, сославшись на слова своей помощницы Натальи, рассказал в instagram о том, как устроено вторсырье в Нижнем.

Инициатива Валуева подразумевает организацию в Петербурге стационарных пунктов приема вторичного сырья от населения. Речь идет о пластике, металле, макулатуре и стекле. Располагаться экопункты должны в пешей доступности, подчеркивает депутат.

Начать Валуев предлагает с 50-200 точек по городу.

«Опыт Нижнего Новгорода показал, что такие инициативы находят позитивный отклик у населения», — написал депутат.

В своем instagram Валуев также напомнил о пилотном проекте биокомпостирования в Петербурге в Ботаническом саду. Депутат подчеркнул, что пищевые отходы также являются угрозой и их необходимо превращать в органическое удобрение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инициативу Валуева поддержала вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева.