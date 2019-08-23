После ДТП на Савушкина возбудили уголовное дело

В страшной аварии пострадали шестеро, из них двое – дети. По предварительным данным, виноват водитель «Фольксвагена».

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в четверг на улице Савушкина – есть мнение, что виновником стал водитель «Фольксвагена», который наехал на «Ниссан» – машину откинуло в сторону «Лады». После этого мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его удалось остановить. Пострадавших насчитали восемь человек – их доставили в больницу незамедлительно. Некоторые из них получили травмы средней тяжести, а кто-то – намного серьезнее.

Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовно дело. Что стало причиной аварии – непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ДТП с участием перевозчика трамвая и мотоцикла произошло в Автово. На дороге столкнулись перевозчик трамвая и мотоцикл.