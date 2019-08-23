Росстат назвал регионы, где чиновники зарабатывают больше всего

Росстат назвал регионы, где чиновники зарабатывают больше всего
Петербургские чиновники зарабатывают меньше московских. Фото: pixabay.com

Регионами с самыми высокими ежемесячными зарплатами муниципальных служащих оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Меньше всего они получают в Псковской области и Забайкальском крае.

В Ямало-Ненецкцком муниципальные госслужащие получают 133 тыс. рублей. Управленцам Ханты-Мансийска платят чуть меньше – 97 тыс. рублей.

Согласно данным Росстата, пишет РБК, в семь раз меньше зарабатывают в Забайкальске, а также в Псковской области – 18 тыс. рублей.

Из 80 только в 14 субъектах чиновники ежемесячно получают больше, чем средний местный житель. Среди них Калининград, ЯНАО и Крым.

В Петербурге их зарплата составляет 56 тыс. рублей, в Москве значительно выше – 91 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что чиновники окажут помощь в организации похорон семьи, которую убил подросток.

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