Панно на строящейся станции «Проспект Славы» испортили цементом

На строящейся станции петербургского метро «Проспект Славы» повредили мозаичное панно с героями Афганистана. Об этом рассказали авторы работы.

По словам генерального директора ООО«Тесер» и соавтора проекта Егора Быстрова, панно испортили из-за спешки. Станцию необходимо сдать к сентябрю, однако панно не было доделано из-за отсутствия части оплаты за работу.

«Метрострой», как заявил Быстров, решил завершить панно своими силами и замазал цементным растворам пустоты. Недостающие элементы композиции дорисовали краской.

«Фактически речь идёт об акте вандализма, о порче картины», — приводит слова гендиректора «Тесер» «Форпост Северо-Запад».

Быстров подчеркнул, что автор панно, художник Александр Быстров, не передавал права на мозаику ни «Метрострою», ни «Петербургскому метрополитену».

Представители «Тесер» уже сообщили о случившемся вице-губернатору Эдуарду Батанову и направили жалобу в прокуратуру Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на станции «Дунайская» обнаружили брак.