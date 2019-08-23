Панно на строящейся станции «Проспект Славы» испортили цементом

Панно на строящейся станции &#171;Проспект Славы&#187; испортили цементом
Станция "Проспект Славы". Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

На строящейся станции петербургского метро «Проспект Славы» повредили мозаичное панно с героями Афганистана. Об этом рассказали авторы работы.

По словам генерального директора ООО«Тесер» и соавтора проекта Егора Быстрова, панно испортили из-за спешки. Станцию необходимо сдать к сентябрю, однако панно не было доделано из-за отсутствия части оплаты за работу.

«Метрострой», как заявил Быстров, решил завершить панно своими силами и замазал цементным растворам пустоты. Недостающие элементы композиции дорисовали краской.

«Фактически речь идёт об акте вандализма, о порче картины», — приводит слова гендиректора «Тесер» «Форпост Северо-Запад».

Быстров подчеркнул, что автор панно, художник Александр Быстров, не передавал права на мозаику ни «Метрострою», ни «Петербургскому метрополитену».

Представители «Тесер» уже сообщили о случившемся вице-губернатору Эдуарду Батанову и направили жалобу в прокуратуру Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на станции «Дунайская» обнаружили брак.

метро новости спб панно панно афганистан проспект Славы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов потерял две позиции в рейтинге «Медиалогии» по упоминаниям
Из квартиры во Всеволожском районе изъяли большое количество взрывчатых веществ
На Богатырском проспекте временно изменятся остановки транспорта
Панно на строящейся станции «Проспект Славы» испортили цементом
Жителей Петербурга приглашают присоединиться к субботнику в парке на Смоленке
Велопробеги и посвящение в курсанты ограничат движение в Петербурге
Лазукин показал в Петербурге короткую программу под песню Бобби Дарина
Заказчики должны закрыть 3,5 тысячи ордеров ГАТИ в 2019 году