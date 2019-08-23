На новой станции метро «Дунайская» обнаружили брак

Если комиссия выявит брак при вводе в эксплуатацию, то открытие станций будет перенесено. Скриншот: vk.com/metrostroy_arhiv

Если комиссия выявит брак при вводе в эксплуатацию, то открытие станций будет перенесено. Скриншот: vk.com/metrostroy_arhiv

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проверил станции Фрунзенского радиуса и обнаружил брак на «Дунайской».

Действующий губернатор проверил новые объекты Фрунзенского радиуса и заключил, что станции могут не открыться к сентябрю. Оказалось, что станция метро «Проспект Славы» готова на 98 процентов, а «Шушары» на 97 процентов. Больше всего проблем оказалось на станции «Дунайская», которая серьезно отстает от графика. Об этом глава города рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

По словам Беглова, после внимательного осмотра они пришли к выводу, что на «Дунайской» есть определенный брак, необходимо принимать серьезные меры, чтобы объект открыли вместе с остальными станциями.

В том случае, если комиссия выявит брак при вводе в эксплуатацию, то открытие станций будет перенесено. Как говорит градоначальник, безопасность горожан находится н первом месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в КРТИ заявили о готовности Фрунзенского радиуса к 1 сентября.