В КРТИ заявили о готовности Фрунзенского радиуса к 1 сентября

В КРТИ заявили о готовности Фрунзенского радиуса к 1 сентября
Павильон станции "Проспект Славы". Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Строительство Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена планируют завершить к 1 сентябрю. Однако сроки запуска движения по новому участку подземки пока не оговариваются.

О готовности Фрунзенского радиуса сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин, пишет «Фонтанка».

Когда по тоннелям пустят поезда, зависит от заключения Ростехнадзора. Инспекции на новом участке метро уже проводятся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что станции Фрунзенского радиуса проверит временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Речь идет о станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

В середине августа Беглов проверил ход строительства депо «Южное». Оно, как отметил Сергей Харлашкин, готово к открытию в полном объеме. Сейчас ведутся работы по передаче депо эксплуатирующей организации.

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