Беглов проверит новые станции Фрунзенского радиуса перед открытием

Временно исполняющий обязанности Петербурга Александр Беглов первым проедет по новым станциям метро в Петербурге.

Градоначальник намерен проверить работу новых станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перед их открытием 1 сентября. Об этом Беглов рассказал в ходе проверки депо «Южное», которое планируется открыть вместе с новыми станциями, пишет 78.ru.

По словам главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, депо готово к открытию в полном объеме, в нем уже стоят несколько составов. 1 сентября оно приступит к своей работе, на данный момент ведутся работы по передаче депо эксплуатирующей организации.

Осмотр трех новых станций запланирован на 20 и 21 августа, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на станциях Фрунзенского радиуса протестировали работу эскалаторов. На объектах также устанавливают лифты – со всеми работами специалистам нужно справиться к началу осени.