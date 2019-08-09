На станциях Фрунзенского радиуса протестировали работу эскалаторов

На объектах также устанавливают лифты – со всеми работами специалистам нужно справиться к началу осени.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Стройку посетит вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, чтобы проверить, как продвигаются работы на станциях Фрунзенского радиуса. На «Проспекте Славы» уже проверили эскалаторы – кажется, с ними все в порядке. В ближайшее время там собираются обкатать подъемные механизмы на выходах. На станции, помимо прочего, же устанавливают художественные элементы.

На «Шушарах» и «Дунайской» устанавливают лифты и постепенно начинают тестировать малые эскалаторы.

В этот же момент некоторые специалисты продолжают заниматься монтажом кабельной продукции в тоннелях. Станции метро откроются 1 сентября – по крайней мере, «Метрострой» обещал успеть к этой дате.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Метрострой» поделился фото станций Фрунзенского радиуса.