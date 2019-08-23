Пожар в 200 м2 на Хрустальной тушили всего 15 пожарных

Еще один горящий склад в Невском районе Петербурга потушили за час.

Новый пожар в Невском районе Петербурга оказался все же не таким серьезным, как произошедший днем ранее. Горящий склад на Хрустальной потушили за час.

В одноэтажном сооружении в 200 м2 горела обстановка по всей площади, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 23 августа. Управление послало на происшествие три машины и 15 пожарных. Несмотря на значительную площадь горения, с пожаром, о котором стало известно в 18 часов, справились к 19-ти часам. Спасателям удалось не допустить распространения огня, никто не пострадал.

Напомним, вчера на Складской улице (тоже в Невском районе, но на другой стороне Невы) тушили пожар по номеру 5 — огонь достиг площади в 4 тысячи м2. Происшествием занимались 49 экипажей и 224 пожарных.

Ранее GazetaSPb сообщила о пожаре на Хрустальной.