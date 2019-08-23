Квартира загорелась на Орджоникидзе, есть пострадавшие

Тушение пожара в Московском районе Петербурга заняло почти час.

Вечером в пятницу в Московском районе Петербурга загорелась квартира. Сейчас сотрудники МЧС уточняют данные о пострадавших.

Сообщение о возгорании поступило в часть в 21 час, сообщили GazetaSPb в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 23 августа. В комнате двухкомнатной квартиры на Орджоникидзе загорелась постель и обстановка. Возможно, жилец решил покурить в кровати. Тушение пожара заняло почти час — спасатели МЧС Петербурга отчитались о ликвидации возгорания в 21:48.

Управление отправило на вызов три пожарные машины и 12 спасателей. В социальных сетях пока не сообщили подробностей о происшествии. Пока что за сегодняшний день спасатели потушили пять пожаров, включая один, который начался еще вчера на Складской улице. Ранее GazetaSPb сообщила, что на тушение склада в Невском районе Петербурга отправили всего 15 пожарных.