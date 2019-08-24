Предполагаемого отцеубийцу задержали в Петербурге

Мужчину арестовали в Красногвардейском районе города, его подозревают в убийстве собственного отца.

Вчера 23 августа в отделение полиции в Красногвардейском районе поступило обращение с просьбой проверить квартиру 62 на Гранитной улице. Информатор уверял, что там произошло отцеубийство.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия, где обнаружили труп 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Задержан сын убитого, молодой человек 30 лет, по главной версии следствия, убил своего отца в ходе пьяной ссоры. Предположительно, 21 августа мужчины распивали спиртные напитки, во время чего возник конфликт, который закончился убийством одним другого, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ведется расследование, детали уточняются.

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