Тренер «Зенита» отреагировал на поражение в матче с «Уфой»

Тренер &#171;Зенита&#187; отреагировал на поражение в матче с &#171;Уфой&#187;
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу соперника. Фото: Pixabay

Симутенков считает, что петербургская команда играла ниже своих подробностей.

Своим мнением Игорь Симутенков, один из тренеров «Зенита», прокомментировал поражение «Зенита» в матче против «Уфы». Он считает, что футболист петербургского клуба не справились со своей задачей, так как неэффективно использовали силы и не пользовались возможностями.

«Мы не берегли силы. Знали, что нас ждет трудная игра. Готовились как к очередному сложному матчу», — поделился Симутенков. Напоминаем, что «сине-бело-голубые» проиграли со счетом 0:1. Это было первое поражение петербуржцев в рамках чемпионата России. Встреча с «Уфой» стала второй игрой, в рамках которой «Зенит» не забивает голы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Уткин прокомментировал поражение «Зенита». «Зенит» уже проводит два подряд матча без голов, без побед, с одним очком», — недоумевает Уткин. Журналист отметил, что пара Сердара Азмуна и Артема Дзюбы перестала забивать и что с этим делать знает только Александр Кокорин, «но он далеко».

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