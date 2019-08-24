Экс-король Испании перенес операцию на сердце

Экс-король Испании перенес операцию на сердце
Хуан Карлос и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Бывший испанский король Хуан Карлос перенес успешную операцию на сердце. Об это сообщает издание El Pais со ссылкой на управляющего директора клиники Quirónsalud Madrid Люсию Алонсо.

Алонсо рассказала, что 81-летнему Хуану Карлосу провели аортокоронарное шунтирование — это операция по восстанию кровотока в сердечных артериях с помощью шунтов (сосудистых протезов).

На данный момент монарх находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Действующий король Филипп VI и его мать королева София навестили Хуана Карлоса в субботу днем, 24 августа и заверили, что он находится в хороших руках.

По данным издания, король поступил в медицинский центр вечером 23 августа. Хирургическое вмешательство было запланированным.

Хуан Карлос — глава испанского государства и Верховный главнокомандующий вооружёнными силами страны с 22 ноября 1975 года по 18 июня 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Михалков рассказал о состоянии после семи операций.

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