Экс-король Испании перенес операцию на сердце

Бывший испанский король Хуан Карлос перенес успешную операцию на сердце. Об это сообщает издание El Pais со ссылкой на управляющего директора клиники Quirónsalud Madrid Люсию Алонсо.
Алонсо рассказала, что 81-летнему Хуану Карлосу провели аортокоронарное шунтирование — это операция по восстанию кровотока в сердечных артериях с помощью шунтов (сосудистых протезов).
На данный момент монарх находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Действующий король Филипп VI и его мать королева София навестили Хуана Карлоса в субботу днем, 24 августа и заверили, что он находится в хороших руках.
По данным издания, король поступил в медицинский центр вечером 23 августа. Хирургическое вмешательство было запланированным.
Хуан Карлос — глава испанского государства и Верховный главнокомандующий вооружёнными силами страны с 22 ноября 1975 года по 18 июня 2014 года.
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