Эксперты назвали популярный способ знакомства

Раньше люди предпочитали заводить новых знакомых через друзей, теперь все немного изменилось.

К таким выводам пришли американские ученые, которые провели исследование о знакомствах. Результатами делится «Вечерняя Москва». Эксперты пишут, что до 1990-х годов люди чаще всего знакомились с новыми людьми благодаря давним друзьям. Эта тенденция в последнее время сходит на нет – у современного человека появился интернет. Сейчас многие пользуются им не только для поиска информации, но также общения и знакомств.

Опрос проводили два раза – в 2009 и 2017 годах. В первый раз в нем приняли участие 4 тысячи человек, а во второй – 3,5 тысячи. Большинство уверяет, что познакомились со вторыми половинками благодаря интернету и социальным сетям.

Ранее в GazetaSPb сообщает, что эксперты назвали звезд, которые накручивают подписчиков в Instagram. Такие звезды накручивают фоловверов, чтобы их аккаунт казался более известным, чем есть на самом деле.