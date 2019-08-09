Эксперты назвали звезд, которые накручивают подписчиков в Instagram

В топ-10 не попали российские звезды, зато засветились всемирно известные артисты.

Рейтинг составили эксперты ICMP, которые предоставили список знаменитостей с огромным количеством «фейков» в подписчиках. Такие звезды накручивают фоловверов, чтобы их аккаунт казался более известным, чем есть на самом деле. Первое место заняла актриса и телеведущая Эллен Дедженерес, за которой якобы следят 75,6 миллионов человек. Эксперты уверяют, что количество ботов среди них – примерно 58%, передает газета «Известия».

Второе место заняла южнокорейская группа BTS. В подписчиках числятся 20 миллионов человек, среди которых почти половина – ненастоящие люди. В тройку лидеров попала также Кортни Кардашьян – за жизнью девушки следят 161,1 миллионов поклонников – эту цифру можно смело делить на два.

В список также попали Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Дипики Падуконе, Майли Сайрус, Кэти Перри, Хлои Кардашьян и Приянка Чопра (43%). На звезд подписаны как минимум 40% «фейков».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ольга Бузова интригует поклонников снимком своего «лайкера«. Певицу, к слову, тоже неоднократно обвиняли в накрутках – на нее подписаны более 16 миллионов человек.