В США казнили серийного убийцу, охотившегося на геев

В американском штате Флорида казнили маньяка, убившего шесть человек в 1994 году. Суд отклонил жалобу его адвокатов, в которой осужденный пытался доказать психическую невменяемость.

В тюрьме Старка 22 августа казнили 57-летнего Гари Рэй Боулза, известного по прозвищу «Убийца на шоссе I-95». Ему ввели смертельную инъекцию и в 22:58 по местному времени объявили мертвым. Об этом заявил губернатор Флориды Рон Де Сантис.

Ранее адвокаты Боулза подавали жалобу, в которой заключенный пытался доказать свою невменяемость для избежания казни. Однако Верховный суд США ее отклонил.

Гэри Рэй Боулз убил шесть немолодых геев в 90-х годах. Его поймали и вынесли смертельный приговор после того, как был убит 42-летний житель Джексонвилля — ему разбили голову и задушили.

Всех жертв Боулз находил на шоссе I-95, благодаря этому и получил свое прозвище.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Трамп пообещал быструю смертную казнь за массовые убийства.