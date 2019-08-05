Трамп пообещал быструю смертную казнь за массовые убийства

Трамп подчеркнул, что наказание должно приводится в исполнение быстро и без проволочек. Фото: pixabay.com

Трамп подчеркнул, что наказание должно приводится в исполнение быстро и без проволочек. Фото: pixabay.com

Президент США уверен, что Интернет и социальные сети таят в себе опасность.

Дональд Трамп, комментируя расстрелы людей в Техасе и Огайо, заявил, что законы США станут жестче. Президент Америки приказал Минюсту США добавить в закон гарантию смертной казни по преступлениям на почве нетерпимости и за массовые убийства. Трамп подчеркнул, что наказание должно приводится в исполнение быстро и без проволочек.

Трамп добавил, что власти США видят опасность Интернета и соцсетей, но не стал уточнять, каких последствий американцам стоит ожидать, передает ТАСС 5 августа.

Смертная казнь в США разрешена в 29 штатах (из 50 плюс округ Коламбия) и в федеральном законодательстве. Безусловным лидером по числе казней является Техас: с 1976 года там казнили свыше 500 человек. В 2018 году от смертной казни отказался Вашингтон, а в 2019-ом — Нью-Гемпшир.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что массовые расстрелы — дело рук сумасшедших.