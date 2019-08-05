Трамп считает, что массовые расстрелы — дело рук сумасшедших

Массовые расстрелы людей в Эль-Пасо и Дейтоне стали поводом для беседы президента США Дональда Трампа с главой ФБР, министром юстиции и членами Конгресса.

Трамп обсудил с высшиПросмотреть (откроется в новом окне)ми чинами пути предотвращения подобных случаев. Два эпизода с массовой стрельбой в Техасе и Огайо унесли жизни 29 человек, сообщает ТАСС. Президент сказал, что в США нет места ненависти, и пообещал взяться за проблему массовых расстрелов, которая, по его словам, в США в течение многих лет. «Нам необходимо это остановить», — заявил он, отметив, что оба инцидента совершили люди, которые явно очень серьезно психически больны. Трамп пообещал выступить по этому поводу сегодня, в понедельник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в США произошло два массовых расстрела за сутки, в Огайо убиты 9 человек