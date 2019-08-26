Бюст Юрия Гагарина открыли в американском Кливленде

Бюст Юрия Гагарина открыли в американском Кливленде
Юрий Гагарин. Фото: http://gagarin.ortox.ru/glavnaja

В Русском культурном саду города Кливленд, штат Огайо, прошла торжественная церемония открытия бюста советского космонавта Юрия Гагарина в воскресенье, 25 августа.

Руководитель Российского культурного центра в Вашингтоне Марк Калинин зачитал приветствие российского посла Анатолия Антонова, в котором говорится, что установка бюста Юрия Гагарина поспособствует укреплению отношений между россиянами и американцами. Об этом пишет РИА Новости.

Это уже пятый по счету бюст, сделанный скульптором Леоновым и установленный в Штатах. Ранее мемориалы установили в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне, в Музее космоса в Колорадо-Спрингс, в Музее авиации и космонавтики в Нью-Йорке, а также в Планетарии Адлера в Чикаго.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что копия бюста Екатерины II передана буддистами Петербурга Анинскому дацану.

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