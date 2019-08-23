Копия бюста Екатерины II передана буддистами Петербурга Анинскому дацану

Сегодня 255-лет со дня официального признания буддизма в России. Фото: gov.spb.ru

Сегодня 255-лет со дня официального признания буддизма в России. Фото: gov.spb.ru

Копия бюста Екатерины II передана в дар Анинскому дацану Республики Бурятии. Подарок преподнесли представители Буддийской общины Северной столицы.

Оригинальная скульптура на протяжении долгого времени хранилась в дацане, но была утрачена. Сегодня, 23 августа, бюст гостям вручили на торжественной церемонии в дацане Гунзэчойнэй. Санкт-Петербург они посетили небольшой делегацией.

Мероприятие посвящено 255-летию официального признания буддизма в России.

Как сообщает администрация города, на торжестве присутствовал врио губернатора Александр Беглов, который отметил, что статусом буддизма в РФ озадачилась именно императрица.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в центре Северной столицы началось строительство второй очереди проекта «Невской Ратуши».